​Manavgat yanıyor​: Dört mahalle boşaltıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da ulaştı.

19 HELİKOPTER, 1 UÇAK 103 ARAZÖZ MÜDAHALE EDİYOR

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya’nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi. Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

4 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahalenin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Tehdit altında bulunan 4 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Yiğit, şu ana kadar tarım ve sera alanlarının zarar gördüğünü bildirdi. Yiğit, mahallelerdeki vatandaşların güvenli bölgeye alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Isparta, Burdur, Konya gibi çevre illerden itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. Yangına etkin şekilde müdahale ediliyor. Poyrazın etkisiyle yangın henüz kontrol altına alınmadı. Herhangi bir sıçrama olduğunda o bölgelere de anında müdahale ediliyor.”

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AFAD’dan yapılan açıklamada da tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun tahliye edilenler için hazır tutulduğu belirtildi.

EN KÖTÜ GÜNÜMÜZÜ YAŞIYORUZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bugüne kadar böyle bir yangın görmediğini dile getirdi. Tüm kurumların iş birliği içinde yangına müdahale ettiğine dikkati çeken Böcek, “27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim. Yangının 4 farklı noktada birden çıkması açıkçası düşündürücü, kundaklama şüphelerini akla getiriyor. Ancak bununla ilgili net bilgi yok. Önceliğimiz can ve mal kaybı olmadan yangını kontrol altına almak. En kötü günümüzü yaşıyoruz” diye konuştu.

62 kişi yangından etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangına ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde” dedi. Öte yandan tedaviye alınanların 2’si hariç tamamının taburcu edildiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, bölgedeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Yangına 13 dakika sonra müdahale edilmeye başlandığını belirten Pakdemirli, bir arazözün devrildiğini ve sürücünün ağır yaralandığını kaydetti. Pakdemirli, kundaklama iddiasına ilişkin ise “Adli ve kolluk soruşturma sürüyor” dedi.

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700 ODA AYRILDI

Pakdemirli şunları söyledi: “Yangın 4 noktadan çıkmış gözüküyor. 4 mahallemizi maalesef tahliye etmek durumunda kaldık. Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında odamız mevcut. ”

Bazı köyler tamamen yandı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangında tamamen yanan köylerin olduğunu söyledi. Sözen, “Akıl almaz, kötü bir tablo. Yangın köylere geldi, yerleşim yerleri yandı... Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik” dedi.