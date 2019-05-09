Mandıradan çaldılar hurdacıya satarken yakalandılar

Afşin ilçesi Nadır Mahallesi'nde bir kooperatifin kapalı süt mandırasındaki süt tanklarından 3 dinamo, kabloları kesilerek çalındı.
Hırsızlık olayı üzerine araştırma başlatan Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasa değeri 9 bin TL olan dinamoları M.D.(17), M.C.G. (20), S.D. (15), H.G. (15) ve A.G.'nin(16) çaldığını tespit etti.
Takibe alınan 5 şüpheli, dinamoları aynı mahallede bulunan hurdacıya satmak isterken, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.