İstanbul Bağcılar'da 10 milyon lira değerinde sahte parfüm ele geçirildi İstanbul'da 10 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi İstanbul Bağcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 270 bin lira olan 20 bin 55 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2019, 15:05 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2019, 15:12 DHA