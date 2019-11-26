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Manisa haberleri... ​​Okul duvarındaki çatlak mahalleliyi tedirgin etti

Manisa'da okul duvarındaki çatlak mahalleliyi tedirgin etti

Manisa’nın Selendi ilçe merkezinde bulunan bir okul bahçesinin yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarında meydana gelen çatlak mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Haber Merkezi İHA
Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarda çatlak meydana geldi.
Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarda çatlak meydana geldi.

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Ortaokulunun yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarında çatlak meydana geldi.

Daha önceden duvarın aynı bölgesi çatlayarak yıkılmış olması ve onarıldıktan sonra yine aynı yerde çatlak meydana gelmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Okul bahçesinin yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarında meydana gelen çatlak mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Mahalle sakinleri 200 öğrencinin okuduğu okul duvarında yaşanan çatlağın biran önce giderilmesini istedi.

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Okulun hemen yanında evi bulunan ve çocuklarının da kapının önünde oynadığını belirten mahalle sakinlerinden Mürsel Kazak, “3 çocuğum var evden çıktığı andan itibaren korkuyoruz. Çünkü evimin hemen yanı. Sadece ben değil okula gelen öğrenciler de korku içinde duvarın yakınından geçmek zorunda kalıyor. Korkuyoruz. Onun için can ve mal kaybı yaşanmadan okulun çatlak olan duvarının yapılmasını istiyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri 200 öğrencinin okuduğu okul duvarında yaşanan çatlağın biran önce giderilmesini istedi.

Öte yandan tehlike saçan okul duvarının etrafına duba konularak şerit çekilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü duvarın onarılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.

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