Manisa'da 3 saat arayla iki deprem: Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.53’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
#DepremBüyüklük : 4.1 (Mw)Yer : Kirkagaç (Manisa)Tarih-Saat : 28.01.2020, 17:53:51 TSİEnlem : 39.0831 NBoylam : 27.8295 EDerinlik : 7.00 kmDetay : https://t.co/M5GQ1aAf1O@afadbaskanlik@trthaber@anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 28, 2020
Manisa'da 3 saat önce 4.8 büyüklüğünde deprem oldu
- Manisa'da saat 14.26’da merkez üssü Kırkağaç olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa gibi çok sayıda kentte de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıklamıştı. İçişleri Bakanı Soylu katıldığı canlı yayında, Manisa depremi ile ilgili olarak sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada 'Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun' ifadelerini kullanmıştı.