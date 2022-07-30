Gündem Manisada çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor
MANİSA

Manisa'da çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesi Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, sabah saatlerinde iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan İbrahim Coşkun (47) ile İbrahim Demir (54) maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu şlam (bulamaç) altında kaldı.

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Haber Merkezi AA
Manisada çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor
Çamur altında kalan işçiyi arama çalışması sürüyor.

Yaşanan olayda işçilerden İbrahim Coşkun, göçüğün altında kamyonun üzerine çıkmayı başardı.

İtfaiye ekiplerince kamyonun üzerinden alınan Coşkun, ambulansta yapılan muayenesinde sağlık sorunu bulunmadığı tespit edildi.

Çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e ulaşılması için de AFAD koordinesinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin ağır iş makineleriyle, arama çalışması devam ediyor.

Üç metreye ulaşan atık çamur nedeniyle kapanmıştı: TAG Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
FOTOĞRAF 23
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıkların depolandığı, 3 yıldır kullanılmayan 3 bin metreküp kapasiteli TAG otoyolu kenarındaki atık havuzunu çevreleyen setin bir bölümü dün saat 21.00 sıralarında yıkıldı.
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Setin yıkılmasıyla tonlarca çamur yığını engebeli araziden TAG otoyolunu aktı.
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1 kilometrelik alana yayılan, yer yer boyu 3 metreye ulaşan çamur yığını arasında kalan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, mahsur kalanları kurtarıp, TAG otoyolunun Gaziantep Kuzey ve Batı gişelerinde arasındaki bölümünü ulaşıma kapattı.
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Otoyoldaki araçların bölgeden tahliye edilmesinin ardından organize sanayi bölgesi, itfaiye, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, atığın temizlenmesi için çalışma başlattı.
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50 iş makinesi ile onlarca personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çamur yığınlarından oluşan atık için bölgedeki boş bir alanda yeni bir havuz oluşturuldu.
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İş makineleri tarafından temizlenen çamur yığınları, kepçeler ile yeni havuza aktarıldı.
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Çalışmalar sonrasında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.
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3 yılı aşkın süredir kullanılmayan atık havuzun yıkılmasıyla ilgili soruşturma sürerken, OSB yetkilileri, dış etken olarak sadece salı günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin akıllara geldiğini söyledi.
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Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Title
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Title
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Title
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Title
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
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Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.
Title
Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.
Title
Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.
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Üç metreye ulaşan atık çamur nedeniyle kapanmıştı: TAG Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.

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