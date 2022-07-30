Manisa'da çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Emekli CHP Genel Müdürü ibaresini şimdiden hazırla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal' ismini benimsemesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biliyorsunuz bu zata zaman zaman 'Bay Kemal' diyerek takılıyorum. En sonunda kendisi de bunu kabul etti. İsmi yerine bunu kullanmaya başladı. Ama eksik yapmış. Altına bir de CHP Genel Müdürü ibaresini eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği Emekli CHP Genel Müdürü ibaresini şimdiden hazırlaması lazım' ifadelerini kullandı.