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Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında 2 işçi gazdan etkilendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hızlı tren hattı inşa edilen tüneldeki gaz sızıntısından etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

12:35 . 31/07/2023 Pazartesi
AA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının devam ettiği tünele giren 2 işçiden haber alınamadığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tüneldeki gaz sızıntısından etkilendiği belirlenen işçilerin bulunması için AFAD ekipleri ile Soma'daki maden ocaklarında görev yapan arama kurtarma ekipleri de bölgeye gönderildi.

Gaz maskesi takan itfaiye ekiplerinin tünel içindeki çalışması sonucu ulaşılan 2 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, çalışma sırasında gazdan etkilenen bir itfaiye eri de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

#Manisa
#Alaşehir
#İzmir
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