Manisa'da kamyonet ile tır çarpıştı: Bir yaralı

00:3924/12/2025, Çarşamba
IHA
Bir kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'da kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesi D-565 Karayolu Taşpınar-Fırdanlar Mahallesi mevkiinde İ.K. (65) idaresindeki 16 SM 295 plakalı kamyonet ile M.K.Y. (57) idaresindeki 68 AFF 530 plakalı tır çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Manisa
#Kırkağaç
#Kaza
