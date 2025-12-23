Yeni Şafak
Telefonuna indirdiği uygulama yüzünden hayatı kâbusa döndü: Dolandırıcıların 'Yapay zeka' tuzağı

23/12/2025, Salı
IHA
Dolandırıcıların yeni yöntemi şoke etti.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan bir kişi sosyal medyada gördüğü sahte bir yatırım ilanına kanması sonucu 98 bin TL dolandırıldı. Yapay zekayla hazırlandığı belirlenen video ile dolandırılan İbrahim Halil Çevik, dolandırıcıların yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.

Manisa’da yaşayan İbrahim Halil Çevik, sosyal medya üzerinden gördüğü yapay zekayla hazırlanmış videoda vadedilen sözde yatırıma para yatırmak istedi. Gördüğü linke tıklayan Çevik, kendisine ulaşan dolandırıcıların talimatıyla WhatsApp üzerinden atılan "Ticaret" adlı sahte uygulamayı indirerek uygulama üzerinden bilgilerini paylaştı. Sahte numaralar ve yapay zekayla hazırlanmış profil resimleri bulunan kimliği belirsiz WhatsApp profili ile Çevik’le iletişimde kalan dolandırıcılar, uygulama üzerinden Çevik’e sözde gümüş aldırarak 98 bin TL’sini dolandırdı.

Dolandırıcılar ağına düşürdükleri Çevik’in peşini bırakmadı. Hemen hemen her gün Çevik’le iletişimde kalan dolandırıcılar, parasını geri isteyen Çevik’ten parasını kurtarması için çeşitli özel bankalardan kredi çekerek kendilerine yatırmasını istedi.

Dolandırıldığını anlayan Çevik soluğu jandarma karakolunda aldı. Burada ifade veren Çevik, dolandırıcıların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.

"410 bin TL kredi çekerek kendilerine göndermemi istiyorlar"

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Halil Çevik,
"Normalde sosyal medya kullanmayan birisiyim. Sosyal medya üzerinden Türkiye Petrollerine ait bir link gördüm. Benden 10 bin 500 TL para istediler. Bana günde 2 bin TL kazanacağımı söylediler. Sonrasında bana ‘Ticaret’ adında sahte bir uygulama kurdular. O uygulamadan para yatırmamı istediler. Tıkladığımda yani e-mail adresimi ve telefon numaramı girdim. Sonra sözde borsa uzmanı diye sahte bir farklı bir numara arıyor beni. Bana borsa temsilcisi bağlanacak dediler ve 5 gün sonra başka bir numara beni arayarak benim sigortam olmadığı için paramı alamayacağımı söylüyor. Benden paramı almam için tekrar tekrar para yatırmamı istiyorlar. Özel bir bankadan bana hesap açarak buradan 410 bin TL kredi çekerek kendilerine göndermemi istiyorlar. Bankada ne kadar faiz geliyor bilmiyorum eksi hesabımdan ama 98 bin TL gönderdim. Bana daha büyük zararlara yol açacaklardı"
dedi.
Jandarma karakoluna giderek şikayetçi olduğunu ve dolandırıcıların yakalanmasını isteyen Çevik,
"Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin adını kullanaraktan böyle dolandırıcılık yapıyorlar. Instagram’dan başlıyorlar. Bir kişi sürekli telefonla arıyor sizi. Rahatsız ediyorlar. Bir video da çekmişler zaten. Şu an çalışmıyorum ben. Herhangi bir gelirim de yok yani. Ben 18 ay önce bir kaza geçirdim. Ayağım kırıldı, kolum kırıldı, köprücük kemiğim kırıldı. Çalışmadığım halde bu vicdansızlığı bana yaptılar"
ifadelerini kullandı.


