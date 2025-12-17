Filistin’e yardım vaadiyle dolandırıcılık: 3 zanlı yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, bir mağdurun Filistin'e yardım amaçlı et almak istediği sırada kendilerini Brezilyalı firma olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.