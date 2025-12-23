Yeni Şafak
Servis otobüsü alev alev yandı: Çevresindeki araçlar da zarar gördü

00:4723/12/2025, Salı
IHA
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Manisa'da bir servis otobüsü işçileri almak üzereyken henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken alevler nedeniyle çevrede bulunan dört motosiklet de zarar gördü.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi olarak kullanılan bir otobüs, işçileri almaya gitmek üzereyken alev aldı. Otobüsün boş olması facianın önüne geçerken, yangında çevrede bulunan 4 motosiklet de hasar gördü.

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet D. idaresindeki 45 AUG 068 plakalı servis otobüsü işçileri almak üzereyken henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yangın sırasında servis aracının boş olduğu öğrenildi. Otobüsün yanında bulunan 4 motosikletin de yandığı yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



#Manisa
#Turgutlu
#Otobüs
#Alev
