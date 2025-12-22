Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kazada otomobil sürücü Faruk Akar kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Ali Akar (60) olay yerinde hayatını kaybetti, Ayfer Akar(56) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayfer Akar (56) olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.