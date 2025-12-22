Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

17:0222/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Manisa
Manisa

Manisa’nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarptı, ardından savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat, 12.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Faruk Akar idaresindeki 35 JBT 21 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önde orta refüje çarptı. Ardından savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada otomobil sürücü Faruk Akar kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Ali Akar (60) olay yerinde hayatını kaybetti, Ayfer Akar(56) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayfer Akar (56) olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.




#Manisa
#Kula
#refüje
#bariyer
#ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Filistin yürüyüşü ne zaman saat kaçta nerede?