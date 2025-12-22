Yeni Şafak
Tünelde motosikletin takla attığı kaza kamerada

Tünelde motosikletin takla attığı kaza kamerada

09:4422/12/2025, Pazartesi
DHA
Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya’da tünelde motosiklet yolun sağındaki bordür taşlarına çarpıp takla attı. Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferhat Tüneli’nde dün akşam satalerinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet, yolun sağında bulunan bordür taşlarına ardından da duvara çarptıktan sonra takla attı.

Sürücüsü motosikletle birlikte yola savruldu. Tünelden geçen diğer araç sürücüleri yardıma koştu. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan kasksız sürücü, motosikletini yerden kaldırdıktan sonra yoluna devam etti.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.



#Amasya
#kaza
#motosiklet
