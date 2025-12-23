Yeni Şafak
Manisa'da eşini öldürüp Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı

12:0723/12/2025, Salı
DHA
İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada Rukiye Yanar'a ulaşılamazken, eşi Adem Yanar'ın, İran'a kaçmak üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt'ın ilçesine gittiği tespit edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi Rukiye Yanar'ı (43) tabanca ile öldüren, İran'a kaçmak üzere gittiği Ağrı'da yakalanıp, gözaltına alınan Adem Yanar (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yanar'ın mahkemedeki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bunu da itiraf ettiğini söylediği belirtildi.

Olay, 20 Aralık'ta gece saatlerinde meydana geldi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Adem Yanar ile Rukiye Yanar çifti arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre; çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. Adem Yanar, Turgutlu ilçesi Ova mevkisinde eşini tabanca ile vurduktan sonra kaçtı. Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada Rukiye Yanar'a ulaşılamazken, eşi Adem Yanar'ın, İran'a kaçmak üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt'ın ilçesine gittiği tespit edildi.


İTİRAF ETTİ, EŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şüpheli Adem Yanar, takip sonucunda Ağrı'da yakalanıp, gözaltına alındı. Yanar, ifadesinde eşini öldürdüğünü söyledi. Adem Yanar’ın tarif ettiği yer olan Turgutlu Ova mevkiinde arama yapan polis, Rukiye Yanar'ın cansız bedenini buldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Yanar'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


TUTUKLANDI

Şüpheli Adem Yanar, polisteki işlemlerinin ardından, dün, Doğubeyazıt'ta adliyeye sevk edildi. Yanar, Doğubeyazıt ile Turgutlu Adliyesi arasında SEGBİS üzerinden görülen duruşma sonucunda akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanar'ın mahkemedeki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bunu da itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.



