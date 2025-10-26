Yeni Şafak
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı

19:0726/10/2025, Pazar
Ekipler, takibe aldıkları bir kişinin üzerinde 140 adet sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üst aramasında 1408 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirilen İ.Y. (30) tutuklandı. Şüphelinin üzerinde ayrıca 21 sentetik ecza hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 640 lira bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları bir kişinin üzerinde 140 adet sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin uyuşturucu maddeyi aldığı tespit edilen İ.Y'nin (30) yapılan üst aramasında ise 1408 içimlik sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 640 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Y. (30), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


