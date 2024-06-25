Manisa'daki deprem sonrası Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken açıklama

Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Ülkemiz bir deprem ülkesi. 4.8 insanların kaygı duyacağı bir deprem. Uzun süreden beri bir deprem yok Batı Anadolu'da 70'lerden beri. Türkiye'de 5.5'in üzerindeki depremler hasara neden olduğu düşünülürse 4.8 ciddi bir deprem. Manisa çevresinde de çok yıkıcı depremler var. 4.8 büyüklüğündeki bu deprem İstanbul'dan hissedilmez. Uzak bir yer. Bazen hissedildiği oluyor. Bursa, Çanakkale gibi illerdeki depremleri hissediyoruz. Manisa uzak hissedilmez. Buradaki deprem Marmara'daki fayı etkilemez. Marmara'daki deprem ayrı burayı etkilemesi söz konusu olamaz" dedi.