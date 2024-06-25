|
Gündem

Manisa'daki deprem sonrası Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken açıklama

Manisa'da gece saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkati çeken uyarılarda bulundu. Görür, "Hasarlı binalardan uzak durun" dedi. Ersoy işte "Buradaki deprem Marmara'daki fayı etkilemez" ifadelerini kullandı.

09:40 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 09:41 - 25/06/2024 Salı
Diğer
Şükrü Ersoy - Naci Görür
Şükrü Ersoy - Naci Görür
Manisa
'da gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı.

Saat 01.36 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. AFAD depremin derinliğini 10.24 km Kandilli Rasathanesi ise 12.7 km olarak paylaştı.


Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir'de de hissedildi.


Şükrü Ersoy Marmara'ya dikkat çekti


Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Ülkemiz bir deprem ülkesi. 4.8 insanların kaygı duyacağı bir deprem. Uzun süreden beri bir deprem yok Batı Anadolu'da 70'lerden beri. Türkiye'de 5.5'in üzerindeki depremler hasara neden olduğu düşünülürse 4.8 ciddi bir deprem. Manisa çevresinde de çok yıkıcı depremler var. 4.8 büyüklüğündeki bu deprem İstanbul'dan hissedilmez. Uzak bir yer. Bazen hissedildiği oluyor. Bursa, Çanakkale gibi illerdeki depremleri hissediyoruz. Manisa uzak hissedilmez. Buradaki deprem Marmara'daki fayı etkilemez. Marmara'daki deprem ayrı burayı etkilemesi söz konusu olamaz" dedi.


Naci Görür: Hasarlı binalardan uzak durun


Prof. Dr. Naci Görür de depreme ilişkin yaptığı paylaşımda,
"Deprem Soma-Kırkağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyük Işıklar-Savaştepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyük Işıklar'a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz"
dedi.



#Naci Görür
#Manisa
#deprem
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YÖKDİL/2 başvurusu ne zaman? İşte 2024 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri