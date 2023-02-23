Mantoya kanmayın

Yapı denetim uzmanları, yapı denetim yapılırken binanın makyajı olarak nitelendirilen mantolamanın kesilerek alttaki betonun incelendiğini söyledi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez, mantolama yapılan binalarda yapı denetim işleminin betonarme kısma ulaşana kadar kesilerek yapıldığını söyledi. Gücenmez, “Dış cephe güzel bir şekilde yapılmış. Bu kısım bizi ilgilendirmiyor. Bunlar binanın makyajı olarak güzel gözükse de bizim asıl incelediğimiz kısım beton kalitesi ve demirin durumudur” diye konuştu.

GÜÇLENDİRMENİN M2’Sİ 10 BİN TL

Yapı denetimde maliyetin binanın yaşına ve durumuna göre değiştiğini söyleyen Gücenmez, “Yeni binaların güçlendirme maliyeti metrekare başına 10 bin TL civarında. Bir binada güçlendirme maliyeti metrekare başına 3-3 bin 500 liraların üzerindeyse yani yeni yapılacak binanın maliyetinin yüzde 30-35’inin üzerinde ise ekonomik olmaktan çıkıyor, yeniden yapmak mantıklı hale geliyor. Ama bunun altındaysa güçlendirme yapılabilir” ifadelerini kullandı.

HER BİNAYA ÖZEL ÇÖZÜM

Güçlendirmede tek rehberin deprem yönetmeliğinin hükümleri olduğunu belirten Gücenmez, “İlgili mühendis gerekli tahkikleri yapar, güçlendirme ile ilgili hangi hesaplar kurtarıyorsa, hesaplar neyi gerektiriyorsa o yöntemi önerir. Her binaya özel çözümler gerektirir. Mesela perde ekleme, kolonları mantolama güçlendirmedir. Temelleri de güçlendirmek gerekir. Yüzde 99.99 temelleri güçlendirmesiz bir güçlendirme, güçlendirme değildir. Zaten mevzuata uyulmuyor anlamına gelir” dedi.



