|
Reklam
Reklam
Gündem

Mantoya kanmayın

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez, mantolama yapılan binalarda yapı denetim işleminin betonarme kısma ulaşana kadar kesilerek yapıldığını söyledi. Gücenmez, “Dış cephe güzel bir şekilde yapılmış. Bu kısım bizi ilgilendirmiyor. Bunlar binanın makyajı olarak güzel gözükse de bizim asıl incelediğimiz kısım beton kalitesi ve demirin durumudur” diye konuştu.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yapı denetim uzmanları, yapı denetim yapılırken binanın makyajı olarak nitelendirilen mantolamanın kesilerek alttaki betonun incelendiğini söyledi.

Yapı denetim uzmanları, yapı denetim yapılırken binanın makyajı olarak nitelendirilen mantolamanın kesilerek alttaki betonun incelendiğini söyledi.

Yapı denetim uzmanları, yapı denetim yapılırken binanın makyajı olarak nitelendirilen mantolamanın kesilerek alttaki betonun incelendiğini söyledi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez, mantolama yapılan binalarda yapı denetim işleminin betonarme kısma ulaşana kadar kesilerek yapıldığını söyledi. Gücenmez, “Dış cephe güzel bir şekilde yapılmış. Bu kısım bizi ilgilendirmiyor. Bunlar binanın makyajı olarak güzel gözükse de bizim asıl incelediğimiz kısım beton kalitesi ve demirin durumudur” diye konuştu.

GÜÇLENDİRMENİN M2’Sİ 10 BİN TL

Yapı denetimde maliyetin binanın yaşına ve durumuna göre değiştiğini söyleyen Gücenmez, “Yeni binaların güçlendirme maliyeti metrekare başına 10 bin TL civarında. Bir binada güçlendirme maliyeti metrekare başına 3-3 bin 500 liraların üzerindeyse yani yeni yapılacak binanın maliyetinin yüzde 30-35’inin üzerinde ise ekonomik olmaktan çıkıyor, yeniden yapmak mantıklı hale geliyor. Ama bunun altındaysa güçlendirme yapılabilir” ifadelerini kullandı.

HER BİNAYA ÖZEL ÇÖZÜM

Güçlendirmede tek rehberin deprem yönetmeliğinin hükümleri olduğunu belirten Gücenmez, “İlgili mühendis gerekli tahkikleri yapar, güçlendirme ile ilgili hangi hesaplar kurtarıyorsa, hesaplar neyi gerektiriyorsa o yöntemi önerir. Her binaya özel çözümler gerektirir. Mesela perde ekleme, kolonları mantolama güçlendirmedir. Temelleri de güçlendirmek gerekir. Yüzde 99.99 temelleri güçlendirmesiz bir güçlendirme, güçlendirme değildir. Zaten mevzuata uyulmuyor anlamına gelir” dedi.


#Deprem
#Yapı Denetim
#Yapı Denetim Kuruluşları Birliği
#Tayfun Gücenmez
1 saat önce
default-profile-img
Mantoya kanmayın
FBI ve CIA’ye Malcolm X davası: 'Babamızın hak ettiği adaleti bulmasını istiyoruz'
Rusya nükleer silahı masaya koydu: Trump'tan 3. Dünya Savaşı iddiası
Çocuklara moral: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aleyna Ölmez’i ziyaret etti
ABD ATM’lerinde Türkiye kampanyası
50 saat annesiyle birlikte bekledi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.