Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada acı detay ortaya çıktı: Depremden kaçarken kazada can verdiler

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil tırın altına girdi. Otomobildeki Hasan Apaki (66), Hatice Apaki (62) ve Mehtap Apaki (32) bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerin çalışması sonucunda kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen Hasan Apaki ve Hatice Apaki olay yerinde hayatını kaybetti, Mehtap Apaki ise yaralandı. Kazada yaralanan Mehtap Apaki ve tır sürücüsü Cemil Gerdanoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin olay hakkında inceleme başlatmasının ardından, tır şoförü Cemil Gerdanoğlu (47) gözaltına alındı.