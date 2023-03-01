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Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada acı detay ortaya çıktı: Depremden kaçarken kazada can verdiler

Mardin’de 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada acı detay ortaya çıktı. İki kişi, depremden kaçarken kazada can verdi.

17:16 . 1/03/2023 Çarşamba
IHA
Tır, Alakuş kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilmeyen plakalı otomobil ile çarpıştı.

Tır, Alakuş kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilmeyen plakalı otomobil ile çarpıştı.

Mardin'deki kaza, saat 10.00 sıralarında Artuklu ilçesinde bulunan Alakuş kavşağında meydana geldi. Nusaybin istikametinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan Cemil Gerdanoğlu (47) idaresindeki 33 ADE 910 plakalı tır, Alakuş kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 44 ADG 920 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil tırın altına girdi. Otomobildeki Hasan Apaki (66), Hatice Apaki (62) ve Mehtap Apaki (32) bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerin çalışması sonucunda kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen Hasan Apaki ve Hatice Apaki olay yerinde hayatını kaybetti, Mehtap Apaki ise yaralandı. Kazada yaralanan Mehtap Apaki ve tır sürücüsü Cemil Gerdanoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin olay hakkında inceleme başlatmasının ardından, tır şoförü Cemil Gerdanoğlu (47) gözaltına alındı.


Kazada sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 44 ADG 920 plakalı otomobilde bulunan Hasan Apaki (66), Hatice Apaki (62) ve Mehtap Apaki’nin (32) Elbistan’da gerçekleşen depremde ardından Mardin’e geldikleri, Mehtap Apaki’nin Elbistan’da öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

#Mardin
#Deprem
#Artuklu
1 saat önce
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Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada acı detay ortaya çıktı: Depremden kaçarken kazada can verdiler
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