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Mardin'de feci kaza: Biri çarptı diğeri üzerinden geçti

Mardin'de feci kaza: Biri çarptı diğeri üzerinden geçti

16:403/01/2025, Cuma
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de karşıya geçmeye çalışan Sevim Çeltiz'e otomobil çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil ise üzerinden geçti. Kadının hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıya geçmeye çalışan Sevim Çeltiz'e plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çeltiz'e arkadan gelen başka bir otomobil geçti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı Sevim Çeltiz'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.



Kaza anı kamerada

Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen kadına bir otomobilin çarptığı, diğer aracın üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Mardin
#Trafik Kazası
#Artuklu İlçesi

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