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Nezaket Uyur cinayetinde sır perdesi aralandı: 20 yıl sonra ortaya çıktı

Nezaket Uyur cinayetinde sır perdesi aralandı: 20 yıl sonra ortaya çıktı

14:233/01/2025, Cuma
DHA
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Nezaket Uyur'un kızlarından DNA örneklerinin alınacağı ve bölgede daha önce bulunan kemik parçaları ile eşleştirme yapılacağı öğrenildi.
Nezaket Uyur'un kızlarından DNA örneklerinin alınacağı ve bölgede daha önce bulunan kemik parçaları ile eşleştirme yapılacağı öğrenildi.

20 yıllık kayıp vakada düğüm çözüldü. Küçükçekmece’de 2005 yılında kaybolan Nezaket Uyur’un (28) öldürüldüğü ve cesedinin Şile’deki ormanda gömüldüğü ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, Uyur’un eski eşi Yusuf B. ve ailesiyle birlikte toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Cinayetin detayları ise şoke etti.

Küçükçekmece'de 24 Haziran 2005 tarihinde kuzenin yanında kalan Nezaket Uyur, evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nezaket Uyur o tarihte yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yıllar sonra bir televizyon kanalına çıkarak annelerinin bulunmasını isteyen Nezaket Uyur'un kızlarının şikayeti üzerine dosya tekrar incelemeye alındı.

Polis yeni detaylara ulaştı

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen dosyada polis yeni detaylara ulaştı. Nezaket Uyur'un ortadan kaybolmadan önce 3 çocuğu bulunan eşi Yusuf B.'den ayrıldığı belirlendi. Yusuf B.'nin o tarihlerde eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşandığı, öncesinde ikilinin şiddetli geçimsizlik yaşadıkları belirlendi.

Beş kişi gözaltına alındı

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Nezaket Uyur'un aile meclisi kararı ile öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek eski eşi Yusuf B., kardeşleri Adem B., bir süre önce soyadını değiştiren diğer kardeşi Hüseyin K., Nurettin B. ile Mustafa S. adlı kişiyi gözaltına aldı.

Sır perdesi aralandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin alınan ifadelerinden olayın üzerindeki sır perdesi aralandı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı soruşturmaya göre eşinin kendisini aldattığını düşündüğü ve durumu kardeşi Hüseyin K.'ya anlattığı onunda Uyur'u cezalandırmak için ortak arkadaşları Nihat Ö.yü 'Ağabeyim bu kadının cezalandırılmasını istiyor' diyerek kiralık katil olarak tuttuğu tespit edildi.


Önce denizde boğmayı düşünmüşler

Olay günü Hüseyin K.'nın Nezaket Uyur'u telefonla arayarak Şile'ye denize gitmeyi teklif ettiği, ikilinin birlikte buluşarak Üsküdar'a geçtikleri belirlendi. Burada Nihat Ö. ile buluşan ikilinin birlikte otobüse binerek Şile'ye gittikleri tespit edildi. Burada Nezaket Uyur'u denizde boğarak olaya kaza süsü vermeyi amaçladıkları öğrenilen şüphelilerin, genç kadının denize girmemesi üzerine bu planlarını gerçekleştiremedikleri öğrenildi.

Boynunu kırarak öldürüp cesedi ormana atmışlar

Akşam saatlerinde birlikte geri dönerken Nihat Ö.'nün 'Bir arkadaşım gelip bize alacak. Eğlenmeye gideceğiz' bahanesiyle genç kadınla birlikte otobüsten indiği. Otobüsün uzaklaşmasının ardından Nihat Ö.'nün Nezaket Uyur'u boğup, boynunu kırarak öldürdüğü ardından cesedi Hüseyin K. ile birlikte ormanlık alanın içine çekerek üzerini yapraklarla örterek sakladıkları belirlendi.


Kardeş cinayeti itiraf etti

Şüphelilerden Hüseyin K.'nın ifadesine göre cinayetin ardından Yusuf B.'nin otomobille yanlarına gelip, kardeşi ve Nihat Ö.'yü yanına alarak İstanbul'a döndüğü belirlendi. Hüseyin K. ifadesinde Nihat Ö.'nün bu cinayeti işleme karşılığında Yusuf B.'den o zamanın parasıyla 6 bin 500 lira aldığını iddia etti.


Eski koca azmettirici iddialarını kabul etmedi

Öte yandan Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde ifade veren eski koca Yusuf B. ise azmettirici olduğu iddialarını kabul etmeyerek 'Öldürdükten sonra benim haberim oldu. Telefon edince yanlarına gidip onları alıp İstanbul'a getirdim. Onu öldüreceklerinden haberim yoktu' diye konuştu. Öte yandan gözaltındaki şüphelilerin katil olarak suçladıkları Nihat Ö.'nün ise amcasını öldürdüğü iddiasıyla halen Sinop Cezaevi'nde olduğu öğrenildi.


Ceset bulunamadı

Öte yandan polis, cesedin atıldığı yerde köpeklerle yapılan tüm aramalara rağmen cesede ait herhangi bir iz bulunamadı. Nezaket Uyur'un kızlarından DNA örneklerinin alınacağı ve bölgede daha önce bulunan kemik parçaları ile eşleştirme yapılacağı öğrenildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Yusuf B., Adem B, Hüseyin K., Nurettin B. ve Mustafa S. adliyeye sevk edildiler.


#Küçükçekmece
#İstanbul
#cinayet
#Nezaket Uyur cinayeti

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