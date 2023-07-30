Mardin’de husumetli iki aile birbirine girdi: Silahların çekildiği kavgada ikisi ağır yedi kişi yaralandı

Kavgada isimleri öğrenilemeyen yedi kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan iki kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayda çevredeki bazı işyeri ve park halindeki araçların camlarına da isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.