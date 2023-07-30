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Mardin’de husumetli iki aile birbirine girdi: Silahların çekildiği kavgada ikisi ağır yedi kişi yaralandı

Mardin'de parkta karşılaşan husumetli iki aile arasında tartışma başladı. Önce yumruklu sonra silahlı kavgaya dönüşen tartışma sonucunda ikisi ağır yedi kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

21:08 . 30/07/2023 Pazar
DHA
Mardin’de iki aile arasındaki silahlı kavga sonucu ikisi ağır altı kişi yaralandı.

Mardin’de iki aile arasındaki silahlı kavga sonucu ikisi ağır altı kişi yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ikisi ağır yedi kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Barış Parkı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışma önce yumruklu sonra silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada isimleri öğrenilemeyen yedi kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan iki kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayda çevredeki bazı işyeri ve park halindeki araçların camlarına da isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


#Mardin
#Nusaybin
#Husumet
#Aile
#Kavga
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