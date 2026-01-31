Yeni Şafak
Mardin'de otobüste fenalaşan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

20:1131/01/2026, Cumartesi
IHA
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde fenalaşarak yere düşen 60 yaşındaki Veysi Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde fenalaşarak yere düşen 60 yaşındaki Veysi Yıldırım hayatını kaybetti. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsünde yolculuk sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlanan Veysi Yıldırım (60), oturduğu koltuktan yere düştü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


