Mardin’de soluk borusuna yabancı cisim kaçan çocuk öldü

23:347/02/2026, Cumartesi
DHA
Ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.K., doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde oyuncaklarıyla oynarken soluk borusuna yabancı cisim kaçan E.K. (4) isimli erkek çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Körsu Mahallesi’nde meydana geldi. Oyuncaklarıyla oynayan 4 yaşındaki E.K.’yi yerde hareketsiz halde gören ailesi, soluk borusuna yabancı cisim kaçtığını fark etti. Aile kendi imkanlarıyla yabancı cismi çıkaramayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.K., doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. E.K.’nin cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.




