Market ve işletmelere poşet denetimi

16:5510/03/2026, Salı
IHA
Elazığ’da plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik denetim

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik denetim yaptı.

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik denetimlerini il genelinde sürdürüyor.

Bu çerçevede ekipler tarafından market, alışveriş merkezi ve çeşitli satış noktalarında yapılan kontrollerde; plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına uyulup uyulmadığı, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretsiz verilip verilmediği ve uygulamaya ilişkin bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği incelendi.



