Market ve işletmelere poşet denetimi

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik denetimlerini il genelinde sürdürüyor.
Bu çerçevede ekipler tarafından market, alışveriş merkezi ve çeşitli satış noktalarında yapılan kontrollerde; plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına uyulup uyulmadığı, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretsiz verilip verilmediği ve uygulamaya ilişkin bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği incelendi.