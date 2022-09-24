Marmara Üniversitesinde ‘veri’ sızıntısı

Dijital alanlarda bilgi depolamanın güvenli olup olmadığı tartışılırken, veri ihlallerine bir yenisi daha eklendi. Veri sızıntısının bu seferki adresi Marmara Üniversitesi oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) yayınladığı ‘veri ihlali bildirimi’ne göre, olay 15 Eylül’de yaşandı. Üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi içerisindeki SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, yetkisiz bir kişi tarafından ele geçirilerek SMS gönderildi. Ele geçirilen kullanıcı hesabının yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olduğundan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi. İhlalden etkilenenlerin çalışanlar ve kullanıcılar olduğu belirtilirken, toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Veri sızıntısının bildirilmesinin ardından KVKK da konuyla ilgili inceleme başlattı. Kurum, Marmara Üniversitesi tarafından yapılan ihlal bildirimini ilan ederken, ihlale ilişkin inceleme devam ediyor. Sızıntıya neden olan durum, kişi veya kişiler araştırılıyor.

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