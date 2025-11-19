Marmara'da keşfedilmemiş fay çalışması başlıyor

"Gemi, 365 gün sefer için hazır olacak. Hava koşulları uygun olduğunda anında araştırmaya çıkabilecek. Özellikle bir deprem sonrasında, denizde oluşan faylanmaları veya değişimleri yerinde ve hızlı biçimde inceleme imkanımız olacak. Karar mekanizmasında farklı kurumlar olmadığı için sadece bizim karar vermemiz yeterli. Bu dinamik yapı Türkiye'de deprem araştırmaları açısından önemli bir boşluğu dolduracak. Marmara ve Ege'deki aktif fayları hızlı, sürekli ve ekonomik biçimde araştırma kabiliyetine sahip bu sistem, Türkiye'de ilk defa İTÜ çatısı altında kurulmuş oluyor."