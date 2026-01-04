Marmara'da Lodos sert esti

Yurt genelinde etkili olan lodos, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açarken, yetkililer olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. İstanbul’da soğuk hava lodosla birlikte yerini ılık bir havaya bıraktı. Uzmanlar, bugün de saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL KIYILARINDA DEV DALGALAR

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran lodosla birlikte sıcaklıklar 13 ila 16 dereceye yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde etkisini artıran lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İDO ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini duyurdu. Lodosun etkisiyle Fatih, Zeytinburnu ve Üsküdar sahillerinde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Üsküdar Salacak sahilinde dalgaların yürüme yoluna taşması nedeniyle alt yürüyüş yolu kapatıldı. Gece saatlerinde şiddetini artıran lodos, sahil yoluna kadar ulaşan dalgalarla etkisini sürdürdü. Güngören'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç 4 aracın üzerine devrildi. 2 araç kullanılamaz hale gelirken ağaç, itfaiye ekipleri tarafında kesilerek kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'DA GEMİ KARAYA OTURDU

Tekirdağ’da Marmara Denizi’nde günlerdir etkili olan lodos, deniz ulaşımını aksatıyor. Rüzgar hızının zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaştığı bölgede, yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker açıkta bekliyor. Balıkçılar ise olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamazken, limanda ağ bakımı ve tekne onarımı yapıyor. Yetkililer, lodosun yarın da etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Marmaraereğlisi ilçesinde bir yük gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ÇANAKKELE BOĞAZI'NDA GEÇİŞLER DURDU

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle transit gemi geçişleri çift yönlü geçici olarak durduruldu. Boğazdaki akıntı hızının artması üzerine kaptanlara telsiz anonsuyla bilgi verildi. Ayrıca Geyikli–Bozcaada ile Kabatepe–Gökçeada feribot seferlerinin bugün ve yarın yapılmayacağı açıklandı.

BURSA’DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bursa’da saatte 75 kilometre hıza ulaşan lodos, kent merkezinde tehlikeli anlara neden oldu. Osmangazi ilçesinde refüjdeki ağaçların devrilmesi sonucu seyir halindeki iki hafif ticari araç zarar gördü.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri araçları ağaçların altından çıkardı. Orhaneli Yolu’nda da devrilen ağaç nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.







