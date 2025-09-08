Yeni Şafak
Marmaris'te Barlar Sokağı'nda silahlı kavga: Bir ölü bir yaralı

10:528/09/2025, Pazartesi
DHA
Muğla Marmaris'te, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Acet öldü, 24 yaşındaki Azim Can Nas ise yaralandı.

Olay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07.30 sıralarında Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda meydana geldi. Bar işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç. tabancayla ateş açıp, kaçtı. Başından vurulan Hüseyin Acet ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acet ve kurşunların isabet ettiği Azim Can Nas, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Acet, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Bacağından yaralanan Nas'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



#Muğla
#Marmaris
#Barlar Sokağı
#Hüseyin Acet
