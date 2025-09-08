Yeni Şafak
Hamas'tan Trump'a yanıt: Biz hazırız

10:178/09/2025, Pazartesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ateşkese yönelik son teklifine Hamas'tan yanıt geldi. Hamas, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilme ve Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite kurulması karşılığında, müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı
Donald Trump
, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hamas’a Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin sunulan son teklifi kabul etme çağrısında bulunmuştu.

Trump, "Herkes rehinelerin eve dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İsrailliler şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi. Hamas'ı kabul etmemesinin sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak." demişti.

Hamas'tan Trump'a yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’a yaptığı Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin son teklifi kabul etme uyarısına Hamas’tan yanıt geldi.

"Müzakere masasına oturmaya hazırız"

Hamas’tan yapılan açıklamada, grubun müzakereye hazır olduğu belirtilerek, "Savaşı bitirecek açık bir deklarasyon, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilme ve Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite kurulması karşılığında tüm mahkûmların serbest bırakılmasını görüşmek için derhal müzakere masasına oturmaya hazırız." denildi.

Hamas, arabulucularla temas halinde vurgusu

ABD tarafından bazı öneriler alan Hamas’ın bu önerileri kapsamlı bir anlaşmaya dönüştürmek için arabulucularla sürekli temas halinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas, halkımıza karşı yürütülen saldırganlığı durdurmaya yönelik çabalara yardımcı olacak her türlü adımı memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.





