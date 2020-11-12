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Gündem Marmariste yaz bitmedi Kasım ayında deniz keyfi
MUĞLA

Marmaris'te yaz bitmedi: Kasım ayında deniz keyfi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'pastırma yazı' devam ederken, bunu fırsat bilen ilçe halkı ve az sayıdaki turist, çocuklarıyla birlikte plajda güneşlenip, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.
Vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te pastırma yazı yaşanıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 28 derece gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 13 ve nem yüzde 52 olarak ölçüldü. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu yazlık kıyafetlerle yürüyüş ve bisiklet sporu yapanlar ile doldu.

  • Denize girenler görülürken, çocuklarıyla birlikte geldikleri plajda portatif sandalyelerinde oturarak güneşli havanın tadını ve eşsiz manzaranın keyfini çıkaranlar da oldu. Günübirlik tatile gelen kimileri Kordon Caddesi'nden kalkan tekne taksilerle dolaşarak maviyle yeşilin buluştuğu koyların tadını çıkardı.


Bol bol güneşlendiler

Kordon Caddesi'nden Siteler mevkisine kadar uzanan sahil yolunda yürüyüş yapanlar eşsiz deniz manzarası eşliğinde öz çekim yaptı. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde sahile masa ve sandalyelerini koyanlar içeceklerini yudumladı.
Konya'dan ailesiyle tatile gelen Ahmet Cengiz (52), "Gördüğünüz gibi denizin keyfini çıkartıyorum. Hava çok güzel ve yazdan kalma günler var. Tatil boyunca her gün denize gireceğim" dedi.

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Hafta sonuna kadar sürecek

Sahil yolunda yürüyüş yapan Ferhat Karaman, "Yazdan kalma bir hava var. Yağmur da yağsa soğuk da olsa bir süre sonra güneş açıyor ve yaz günü gibi oluyor. Günlük yürüyüş sporumu yapıyorum. 12 ay yaz mevsimi yaşıyoruz" diye konuştu. Meteoroloji yetkilileri, Marmaris ilçe merkezinde güneşli havanın hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Sivas adeta dondu: Arabaların camları buz tuttu
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Soğuk iklimi ile bilinen Sivas’ta hava adeta buz kesti. Sabah saatlerinde kent merkezinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi.
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İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Çimlerinde buz tuttuğu kentte kullanılmayan kredi kartı gibi malzemelerle sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi.
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Öte yandan kent merkezinde sis oluştu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler yer trafikte dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Vatandaşlar ise havanın oldukça soğuduğunu dile getirdi.
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Sivas adeta dondu: Arabaların camları buz tuttu
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