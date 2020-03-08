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POLİTİKA

Mart sonu hazır

S-400’lerin faal hale getirilmesi için tüm kurumlar seferber oldu. Başta belediyeler olmak üzere kurumlar ihtiyaç duyulan lojistik desteği sağladı. Sistemin havadaki testleri bitti, yer dersleri verildi. Erdoğan’ın Nisan’ı işaret ettiği S-400’ün aktivasyon tarihi Mart sonuna çekilebilir.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
S400
S400

İdlib gerilimi üzerinde yoğunlaşan ABD ile temas trafiğinde bir kez daha Türkiye’nin önüne konulan Rus S-400 uzun menzilli füze ve bölge hava savunma sisteminin kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye, acil ihtiyacı olan sistemin devreye alınmasında kararlı. Ankara’da Mürted (Akıncı) Hava Meydanı’nda devam eden kurulum çalışmaları Türk ve Rus uzmanlar nezdinde yürütülüyor. Azerbaycanlı uzmanlar da bu çalışmalarda Türkiye’ye katkı sağlıyor. Nisan ayından itibaren faal hale getirilmesi hedeflenen sistemin kurulumu ve gereken eğitimlerin verilmesi süreci neredeyse tamamlandı. Personele, Rusya ve ardından Ankara’da yer dersleri verildi. Sistemin havadaki testleri de tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan ayını işaret ettiği sistemin aktivasyonu için gerekli hazırlıklar bu ay tamamlanıyor. Sistemin devreye alınmasının daha erken bir tarihe de çekilebileceği belirtiliyor.

HERKES SEFERBER OLDU

  • Sistemin kurulum çalışmalarında askeri ve savunma ihtiyaçlarının yanı sıra gerekli lojistik ihtiyaçların karşılanmasında da ilgili tüm kamu kuruluşları seferber oldu. Sivil bürokrasi, işlemlerin hızlanması ve kolaylaştırılması için devreye girdi, lojistik destek konusunda başta belediyeler olmak üzere hummalı bir çalışma yürütüldü. Tüm kurum ve kuruluşların Erdoğan’ın talimatıyla seferber edilmesi sistemin kurulum sürecini hızlandıran önemli bir unsur oldu. S-400 uzun menzilli füze ve bölge hava savunma sisteminin aktif hale getirilmesi sürecinde konuşlanma yerinin de netleştirilmesi bekleniyordu. Yer belirleme çalışmaları da bu süreçte yapıldı. Sistemin ilk etapta Doğu Akdeniz ve Ege’de konuşlanması bekleniyor. Türkiye’nin ulusal güvenlik algılamalarında Doğu Akdeniz’in güvenliği öncelik olarak görülüyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye, üç araştırma ve iki sondaj gemisi ile yoğun faaliyet yürütüyor.

Türkiye'nin S-400'leri: Başka ülkeler Türk hava sahasına girmeye cesaret edemez
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