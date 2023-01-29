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Masada olmadı sıra komisyonda

Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemeyen 6’lı Masa, bu kez kurduğu komisyona bel bağladı. Her partiden temsilcinin yer aldığı komisyon, bir sonraki toplantıya kadar adayı belirlemek için sahaya inecek. Komisyon yapacağı anketlerle nabız yoklayacak. Sonuçlar masa ile paylaşılacak.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Altılı Masa Toplantısı.

Altılı Masa Toplantısı.

CHP’nin başını çektiği 6’lı Masa’nın yılan hikayesine dönen ortak adayı şubat ayında çözüme kavuşacak. On birinci toplantıda adayı belirlemek için yöntemi çizen 6’lı Masa ilk olarak seçim ittifaklarını çalışacak ortak bir komisyon kurdu. Bu komisyon, 6’lı Masa ile birlikte Şubattaki toplantıya kadar ortak anketler yapacak.

ORTAK ANKETLER BEKLENİYOR

Komisyon, ittifakları konuşurken aynı zamanda aday konusunda 6’lı Masa ile ortak anket yapması bekleniyor. Komisyondan, vatandaşın hangi adayı görmek istediği, adaydan beklentisi ve hangi adayın kazanabileceğine yönelik çalışmaları yapması bekleniyor.

‘ADAY KİM OLMALI’ DİYE SORACAKLAR

Masanın paydaşları önceden yaptırdığı ve aday belirleme sürecinde yaptıracağı anketleri de değerlendirecek. İlçe, il genel merkez teşkilatlarına da “Aday kim olmalı? Hangi aday ile kazanabiliriz? Partimiz için hangisi daha doğru olur?” sorularını soracak. Partiler tüm verileri MYK, MKYK, Başkanlık Divanı’nda toplayacak. Parti üst yönetim kurulları ile de son değerlendirmeleri yapan lider, adayı ya kendisi duyuracak ya da Saadet Partisi’ndeki toplantıda liderlerle paylaşacak.

KILIÇDAROĞLU OLURSA CHP AÇIKLAR

CHP ise aday açıklanma konusunda çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. İsmi adaylık konusunda en fazla zikredilen Kılıçdaroğlu’nun, kendi ismini masaya götürmek için öncelikle parti kurulunda adayın Kılıçdaroğlu olduğunun belirleneceği bekleniyor. Bu açıklamayı parti sözcüsü başkanvekili açıklayacak. Başka bir isim olması durumunda masaya o ismi Kılıçdaroğlu götürecek.



#Altılı Masa
#CHP
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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Masada olmadı sıra komisyonda
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