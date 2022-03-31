Masaya 3 kritik dokunuş

Rusya ve Ukrayna arasında Dolmabahçe’deki teknik müzakerelerde sağlanan ilerlemenin ardından liderlerin görüşmesi için kapı aralandı. Her iki heyetin temsilcileri Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasında bir zirve toplantısı gerçekleşmesinin prensipte mümkün olduğu mesajı vermeleri üzerine gözler gelecek adımlara çevrildi.

ADIM ADIM LİDERLER ZİRVESİNE

Dolmabahçe’deki masada yer almayan Türkiye, “kolaylaştırıcı diplomasi”yle Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilerlemesine önemli katkı sağladı. Her iki tarafın da “yapıcı tarafsızlığına” güvendiği Ankara, üç maddede özetlenebilecek bir yol izledi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde masaya gelen 6 konu olduğu biliniyor. Türkiye, tarafların bazı maddelerde birbirlerine yaklaştığını görünce hızlıca devreye girerek yüz yüze görüşmelerin yeniden başlamasını teşvik etti.

ÖNCELİKLİ KONULAR

Tarafların henüz uzlaşmadığı ama öncelik verdiği talepler vardı. Rusya, Ukrayna’nın tarafsızlığından yani NATO’ya girmemesinden ve nükleer silah üretmemesinden emin olmak istiyordu. Ukrayna ise güvenlik garantileri istiyordu. Türkiye kolaylaştırıcı diplomasiyle ağırlıklı olarak bu konuların masaya gelmesini sağladı.

Kırım ve Donbas gibi “zorlu” konular ise masaya gelmedi ve liderlere bırakıldı. Bu da liderler zirvesi ihtimalini güçlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da liderler masasına taşınması istenen sürecin yol haritasını, “iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri ardından iki ülke Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri” olarak duyurdu. Önümüzdeki süreçte tarafların yaklaşımları alınarak arabuluculuk için mekik diplomasisinin startı verilecek. Bu doğrultuda Çavuşoğlu’nun Rus ve Ukraynalı muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.

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Vladimir Putin

Putin için onurlu çıkış beklentisi

Zelenski’nin olumlu karşıladığı liderler görüşmesi önerisi karşısında Putin, teknik müzakerelerden sonuç alınmasını şart koşmuştu. Dolmabahçe’de bir güven anlaşması zemini hazırlanmasının ardından liderler görüşmesi için gözler Putin’de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası Putin’e “onurlu çıkış” önermiş ve barış masasını kuran olarak anılması mesajını vermişti.

FOTOĞRAF 10 Türkiye'nin böylesine kritik bir dönemde iki ülke heyetlerini misafir etmekten ve barışı tesis etme yolundaki gayretlere katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti: Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösterdiniz göstermeye de devam ediyorsunuz. Bu nedenle sizleri şahsım, milletim adına ayrıca tebrik ediyorum.<br> Beşinci haftasına giren çatışmalar dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde samimi gayret sarf ettik. Aramızdaki dostluk, komşuluk, insani yakınlık özellikle bu hukukun yerine getirmeye çalıştık. Şahsen kıymetli devlet başkanlarınız başta olmak üzere pek çok mevkidaşın nezninde yoğun diplomasi mesaisi yürüttüm. Dışişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, Başdanışmanım İbrahim bey de muhataplarıyla sürekli temas halinde oldular. Söz sahibi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda her iki tarafında hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten adilane bir yaklaşım sergiledik.<br> Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz`in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık. Tükiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiç bir zaman kaçınmadık kaçınmayız. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir.<br> Ölen her insan, yıkılan her bina, refah yolunda harcanması gerekirken havaya savrulan toprağa gömülen her kaynak ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması her kesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor.<br> Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız. Bugün Özbekistan`a resmi ziyarette bulunmak üzere bu konuşmamdan sonra Taşkent`e hareket ediyorum. Ancak Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde sizlere gereken desteği vermesi maksadıyla İstanbul`da bırakıyorum. Her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek uluslararası toplumun muteber kabul edeceği bir çözüme ulaşılması mümkündür. Sizlerin barışın yeniden tesisi için insiyatif almaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum. Malumunuz görüşmelerde ara buluculuk rolümüz bulunmuyor. Ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz.<br> Görüşmelerde zor ve çetrefilli konuları ele aldığınızın elbette farkındayız. Bununla birlikte masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmanın ileride sağlanacak nihai barışın temelini oluşturacağı da muhakkaktır. Sorumluluk duygusu, özveri ve yapıcı bir anlayışla kalıcı, hakkaniyete dayalı, sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız.<br> Konuşmasının ardından Rusya - Ukrayna heyetini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayakta alkışlandı. Dolmabahçe'den tarihi kareler: Rusya ve Ukrayna heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te yapılan Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na iştirak etti.

İki ülke heyetlerine hitap eden Erdoğan, "Dünya sizden müjde bekliyor" dedi. Etkileyici bir konuşma yapan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı. BiP'te paylaş

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İki haftalık süreç kritik

Ankara, önümüzdeki sürece ilişkin ihtiyatlı iyimserliğini koruyor. Diplomatik kaynaklara göre, henüz liderler masasının kurulup kurulamayacağı belirsizliğini korusa da böyle bir ihtimalin doğmuş olmasını dahi önemli bir ileri adım. Bu konuda nihai kararı ise tarafların vereceğine işaret ediliyor. Bu doğrultuda teknik görüşmelerin devam etmesi için konulan 2 haftalık süre, barış ve ateşkesin tesisinde kritik önemde olacak.

GÜNDEM Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi dünya konuşuyor: Avrupa değil Erdoğan başardı