Matbaada 45 gün

023-YKS soru kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan 110 personel, sınavların tamamlanmasıyla ailelerine kavuştu.
2023-YKS soru kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan ve 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilen 110 personel, önceki gün sınavın tamamladığı saat 17.46 itibarıyla ailelerine kavuştu. YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki 110 personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı ve yaklaşık 1,5 ay dışarı çıkmadı. Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere 45 gün boyunca hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurmadı. Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşan 110 personel, YKS’de son oturum olan YDT’nin dün saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte 17.46’da merkezden çıkarak aileleriyle buluştu.
YÜZ AKIYLA TAMAMLADIK
ÖSYM merkezi önünde gerçekleşen kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu. ÖSYM görevlileri, kapıda kendilerini gözyaşları içinde bekleyen eşleri, çocukları ve anne-babalarıyla sarılarak hasret giderdi. Kavuşma anına şahitlik eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 45 günlük kapalı matbaa sürecinin ardından aileleriyle buluşan personele yönelik yaptığı açıklamada, “Bu süreci sizlerle beraber atlattık. Kapalı matbaa sürecindeki değerli çalışanlarımızla beraber 2023-YKS’yi yüz akıyla tamamladık. 45 gündür eşlerinizi, çocuklarınızı sabırla beklediniz.” değerlendirmesini yaptı. Ailelerin de sınavda görev alan yakınlarını sabırla beklediğine vurgu yapan Ersoy, “Bir görevlimiz, dede olacağını burada ilk defa öğrendi. Burada görevli arkadaşların 45 gün boyunca verdiği emeklerin karşılığını görmek, benim için mutluluk verici.” dedi.