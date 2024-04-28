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Matematik sevilen ders olacak: İntegral müfredattan kalktı

Yeni müfredatta matematik dersinin korkulan değil, sevilen bir ders olması için fazla işlem yoğunluğu gerektiren konularda sadeleştirmeler yapıldı.

04:00 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 01:22 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yeni müfredat taslağında matematik alan becerileri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlendi. Programın benimsediği beceri odaklı, anlam ve ihtiyaç temelli yaklaşımın matematiğin korkulan değil sevilen, ezberlenen değil keşfedilen bir ders olmasına hizmet etmesi amaçlandı. İşlemsel yönüyle öğrencileri zorlayıcı içerikler ortaöğretime taşındı ve bu sayede ortaokul düzeyinde daha kavramsal ilişkilere yer verildi, disiplinler arası ilişkileri destekleyecek içerik ve yaklaşımlar daha çok ön planda tutuldu.

KÖKLÜ İFADELER SINIF ATLADI

Programda, içerik çerçevesinde sadeleştirmeler yapılırken; bazı konular bir üst sınıfa aktarıldı. Örneğin, ilkokul 1. sınıfta işlenen "kesirler, zaman, sıvı ölçme, standart ölçme araçları ile işlem süreçleri, takvim okuma" konuları ikinci sınıftan itibaren verilmeye başlandı. Ortaokul matematik dersi eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verebilme üst düzey becerilerinin gelişimini de destekleyecek şekilde tasarlandı. Örneğin, köklü ifadelerle işlemler ortaöğretime taşındı fakat köklü ifadeler bağlamında gerçek sayılar kümesinin anlamlandırılmasına ortaokulda önem verildi. Lisede büyük öneme sahip olan fonksiyon kavramına doğru ve doğrusal oran kavramlarının bir devamı niteliğinde 8. sınıftan itibaren yer verilmeye başlandı.

TÜREV VE LİMİT KAPSAMLI İŞLENECEK

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nda öğrenciler için işlemsel yükü fazla ve ihtiyaç duyulmayan içerikler gözden geçirildi, bazıları çıkarılarak yerine yenileri eklendi. Matematik ve algoritma-bilişim ilişkisi ilk defa bu programda kurgulandı. Soyut, sembolik ve işlem odaklı bir şekilde ele alınan kümeler ve mantık konuları diğer konulara entegre edilerek yeniden yapılandırıldı. Geometride araç ve teknoloji kullanımı öne çıkarıldı. Mevcut haliyle bir hesaplama aracından öteye geçmeyen oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmedi, değişimin matematiğinin temel araçları olarak limit ve türev konuları daha kapsamlı şekilde ele alındı.





#Eğitim
#Müfredat
#Matematik
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