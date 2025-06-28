Maydonoz Döner'e yapılan FETÖ operasyonunda 32 kişi daha tutuklandı

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin şahsi ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağını artırmak ve örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.