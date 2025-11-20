Maydonoz’da 9 şüpheliye bir dava daha

Maydonoz Döner'e yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında “FETÖ'ye üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 25’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheliler Ahmet Mutlu Köylü, Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Emrah Ak, Huzur Özer, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen ve Tahsin Özbay hakkında daha önce FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı hatırlatılan iddianamede, bu kişilerin mahkumiyet sonrası örgütle yeniden bağ kurarak süreklilik gösteren faaliyetlere katıldıkları takdirde “yeni üyelik suçu”nun oluştuğu vurgulandı.