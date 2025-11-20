Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Maydonoz’da 9 şüpheliye bir dava daha

Maydonoz’da 9 şüpheliye bir dava daha

Oğuzhan Ürüşan
04:0020/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Maydonoz Döner'e yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında “FETÖ'ye üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 25’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheliler Ahmet Mutlu Köylü, Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Emrah Ak, Huzur Özer, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen ve Tahsin Özbay hakkında daha önce FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı hatırlatılan iddianamede, bu kişilerin mahkumiyet sonrası örgütle yeniden bağ kurarak süreklilik gösteren faaliyetlere katıldıkları takdirde “yeni üyelik suçu”nun oluştuğu vurgulandı.


#Maydonoz Döner
#şüpheli
#dava
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İslam Memiş 2026 altın fiyatları için net rakamı verdi! 2026 yılında yltının seyri ne yönde olacak? Uzman tahminleriyle yeni yılda altın fiyatları