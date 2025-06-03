Mazlum coğrafyalara kurban seferberliği

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sivil toplum kuruluşları, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Mazlum coğrafyalara ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban bağışlarını ulaştırmak için hazırlıklarını sürdüren dernekler, milyonlarca kişiye umut olmayı hedefliyor. Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı 2025 yılı vekâletle kurban kesim organizasyonu için çalışmalarını hızlandırdı. Bu yıl 60 ülkede kurban kesmeyi planlayan İHH, yaklaşık 3,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı amaçlıyor. Vakıf, yurt içi ve dışı kurban hisse bedelini 8 bin 500 TL olarak açıkladı.









GAZZE BAĞIŞLARI KONSERVE YAPILACAK





Bu yılki faaliyet sloganını “Kurban Kardeşliğe Çağrı” olarak belirleyen İHH, Gazze’de işgalci İsrai’in saldırıları ve etleri muhafaza etmeye uygun ortamların olmaması sebebiyle önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dondurularak ve konserveleyerek dağıtılması planlanıyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmek için her yıl olduğu gibi bu yılda bayramlık dağıtımı yapacak olan vakıf, Türkiye dâhil 9 ülkede 50 bin çocuğa bayramlık elbiseler hediye etmeyi hedefliyor. İHH aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etmek isteyen bağışçılar bin lira karşılığında bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabiliyor.





SADAKATAŞI 35 ÜLKEYE ULAŞACAK





Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla Gazze ve Türkiye ile birlikte 35 ülke, yüzlerce bölgede gerçekleştirecek olan Sadakataşı ekipleri derneğe emanet edilen hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban hisse bedelini 3 ayrı fiyat kategorisinde belirleyen dernek, Afrika ve Güney Asya ülkelerinin bir kısmının bulunduğu birinci bölge 4 bin 500 lira, Avrupa ve Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 8 bin lira, Türkiye, Suriye ve Kudüs’ün bulunduğu üçüncü bölge 15 bin lira olarak açıkladı. Vekalet yoluyla kurbanlarını Sadakataşı’na bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.









BAĞIŞLAR YETİMHANE VE MEDRESELERE





Geçtiğimiz yıllarda yapılan kurban organizasyonu ile 4 milyondan fazla aileye ulaşan Beşir Derneği, bu yıl Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerindeki en zorlu bölgelere yardım ulaştıracak. Kesimler, yerel yetkililerin ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı denetmenlerinin gözetiminde, İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirilecek. Bağışlanan kurban etleri, yetimhaneler ve medreseler başta olmak üzere gerçek ihtiyaç sahiplerine tutanaklarla teslim edilecek. Böylece bağışçıların emanetleri güvenle yerine ulaşacak. Beşir Derneği bu yıl yurt içi kurban bağışı bedeli 18 bin lira yurt dışı ise 5 bin lira olarak belirledi. Kesilecek hayvanlar, veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve besili olacak. Tarım Bakanlığı'nın onayladığı hayvan cinsleri, hijyenik koşullarda paylar halinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.





Dubai'de konserve yapılacak





İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 2025 yılı vekalet yoluyla yurtdışı kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 4 bin lira, küçükbaş kurbanlıkta ise 5 bin lira olarak belirledi. Kurban organizasyonunu "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla 47 ülke 309 bölgede gerçekleştirecek olan İDDEF, “Gazze için konserve kurban” çalışmasıyla bağışlanan kurbanları ise konserve et olarak bölgeye ulaştırırken, Gazze büyükbaş hisse bedelini 9 bin 800 lira belirledi. Gazze için Hindistan'da kesilen kurbanlar, şoklanmış et olarak soğuk hava depolarıyla Dubai'ye, oradaki et entegre fabrikasında konserve haline getirilerek, Ürdün ve Mısır üzerinden Gazze'ye teslim edilecek. İDDEF bununla birlikte, kurban organizasyonlarının gerçekleşeceği bölgelerde 50 bin yetim, öksüz ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edecek.











