Mazlum coğrafyalara kurban seferberliği

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sivil toplum kuruluşları, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Mazlum coğrafyalara ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban bağışlarını ulaştırmak için hazırlıklarını sürdüren dernekler, milyonlarca kişiye umut olmayı hedefliyor. Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı 2025 yılı vekâletle kurban kesim organizasyonu için çalışmalarını hızlandırdı. Bu yıl 60 ülkede kurban kesmeyi planlayan İHH, yaklaşık 3,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı amaçlıyor. Vakıf, yurt içi ve dışı kurban hisse bedelini 8 bin 500 TL olarak açıkladı.

Bu yılki faaliyet sloganını “Kurban Kardeşliğe Çağrı” olarak belirleyen İHH, Gazze’de işgalci İsrai’in saldırıları ve etleri muhafaza etmeye uygun ortamların olmaması sebebiyle önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dondurularak ve konserveleyerek dağıtılması planlanıyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmek için her yıl olduğu gibi bu yılda bayramlık dağıtımı yapacak olan vakıf, Türkiye dâhil 9 ülkede 50 bin çocuğa bayramlık elbiseler hediye etmeyi hedefliyor. İHH aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etmek isteyen bağışçılar bin lira karşılığında bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabiliyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 2025 yılı vekalet yoluyla yurtdışı kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 4 bin lira, küçükbaş kurbanlıkta ise 5 bin lira olarak belirledi. Kurban organizasyonunu "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla 47 ülke 309 bölgede gerçekleştirecek olan İDDEF, “Gazze için konserve kurban” çalışmasıyla bağışlanan kurbanları ise konserve et olarak bölgeye ulaştırırken, Gazze büyükbaş hisse bedelini 9 bin 800 lira belirledi. Gazze için Hindistan'da kesilen kurbanlar, şoklanmış et olarak soğuk hava depolarıyla Dubai'ye, oradaki et entegre fabrikasında konserve haline getirilerek, Ürdün ve Mısır üzerinden Gazze'ye teslim edilecek. İDDEF bununla birlikte, kurban organizasyonlarının gerçekleşeceği bölgelerde 50 bin yetim, öksüz ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edecek.