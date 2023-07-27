MEB duyurdu: 'Mazerete bağlı yer değiştirme' başvuruları başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde tüm yasaklara rağmen provokasyona girişen bir grup öğrenci LGBT sapkınlığının paçavrasını açtı. Bu rezalete tepkiler yağarken aynı törende açılan pankartların en dikkat çekeni ise iki kız öğrencinin ayet yazılı pankartıydı.