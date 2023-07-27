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MEB duyurdu: 'Mazerete bağlı yer değiştirme' başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Mazerete Bağlı Yer Değiştirme' duyurusu yayımladı. Buna göre kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos'ta alınacak.

17:54 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

MEB'in internet sitesinde, "2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlandı.


Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada, 7-14 Ağustos'ta belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.


Atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibarıyla yapılacak.


#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#mazerete bağlı yer değiştirme
#öğretmen
#okul
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