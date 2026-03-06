MEB'den ‘Ülkem Yanımda’ uygulaması: 16 ülkede 2 binden fazla çocuğa ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen, 5 ile 16 yaş arası Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürünü öğretmeyi amaçlayan platform, çevrim içi derslerle öğrencilere aktif öğrenme ortamı sunuyor.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişilebilen platformla öğrenciler, uzman öğretmenlerce verilen dersler sayesinde Türkçe dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda Türkiye'nin kültürel mirasını da tanıma fırsatı buluyor.

"Ülkem Yanımda" platformu, ders kitapları, sesli kitaplar, eğitici videolar, müzikler ve interaktif oyunlar gibi zengin dijital içeriklerle öğrenciler için çok yönlü öğrenme ortamı oluşturuyor.

Yıl boyunca düzenlenen ödüllü yarışmalarla öğrencilerin motivasyonu güçlendirilirken hem eğlenerek öğrenmelerine hem de kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyen etkinliklere katılmalarına imkan tanınıyor.

Ücretsiz üyelikle erişim sağlanan, 98 öğretmenin yer aldığı platformdan 16 ülkedeki 2 bin 300 öğrenci yararlanıyor.

Avrupa ve ABD'deki Türk aileler ilgi gösteriyor

Seviye bazlı Türkçe ve Türk kültürü derslerinden kültürel etkinliklere, tarih atölyesinden sanal müze gezilerine uzanan programlar, öğrencileri geçmişle buluşturarak kimlik ve aidiyet bilincini güçlendiriyor.

Canlı derslerle kalıcı öğrenme sağlanıyor, öğrenciler anlık etkileşim kurup sorularını doğrudan öğretmenlere yönelterek geri bildirim alabiliyor.

Din kültürü ve ahlak bilgisi atölyesi, değer temelli perspektif kazandırırken müzik, satranç ve fen bilimleri etkinlikleri çok yönlü gelişimi destekliyor.

Başta Balkanlar olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve ABD'den birçok Türk ailenin, çocuklarının ana dili ve kültürel kimliğiyle bağlarını güçlü tutabilmesi adına ilgi gösterdiği platformda veliler, çocuklarının gelişim durumlarıyla ilgili düzenli bilgilendirme alabiliyor.

Programa katılmak isteyen veliler, kayıt dönemleri içinde "ulkemyanimda.eba.gov.tr" adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.







