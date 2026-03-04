Yeni Şafak
ÖSYM özel eğitim alanı için örnek soruları yayımladı

16:314/03/2026, Çarşamba
AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ​​​​​​​tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) kapsamındaki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) özel eğitim alanı için örnek sorular yayımlandı.​​​​​​​

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, öğretmenlik mesleği kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz'da uygulanacak 2026 MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular hazırlandı.

Adaylar, örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.



