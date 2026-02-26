MEF Üniversitesi’nden yeni kitap: Yapay Zeka Bize Ne Yapıyor?

Son yıllarda başta eğitim olmak üzere birçok alanda derin dönüşümlerin yaşandığı yapay zeka çağında, önemli tartışmalar da gündeme geldi.

Yapay zeka araçlarının ortaya çıkışıyla birlikte birçok kurum bu teknolojilere sınırlamalar getirmeyi tartışırken, bazı kurumlar ise politikalar geliştirip çerçeveler oluşturarak süreci yönetmeye çalıştı. Bu farklı yaklaşımlara rağmen asıl belirleyici soru, yapay zekayla ne yapabileceğimiz değil, yapay zekanın bize ne yaptığı oldu.

İşte bu sorgulamadan hareketle, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Danışmanı Dr. Caroline Fell Kurban tarafından kaleme alınan “What is AI Doing to Us?” / “Yapay Zeka Bize Ne Yapıyor?” adlı eser, yapay zekanın yalnızca eğitimde dönüşüme yol açan bir araç olmadığını; aynı zamanda eğitimin yıllar içinde nasıl bir yapıya evrildiğini görünür kıldığını ileri sürüyor. Kitap, öğrenmenin özündeki emek ve düşünme sürecinin, yıllar içinde algoritmaların da yapabileceği standart işlemlere dönüşmüş olabileceği gerçeğiyle yüzleşmeye davet ediyor.

Rektör Danışmanı Dr. Caroline Fell Kurban - MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin

20. Yüzyılın en etkili filozoflarından biri olarak kabul edilen Alman düşünür Martin Heidegger’in teknoloji anlayışından beslenen çalışma, eğitimde yapay zekanın rolünü analiz etmekle başlayıp teknolojik düşünmenin doğasına yönelik kapsamlı bir sorgulamaya dönüşüyor. Böylece kitap, yapay zekayı yalnızca bir araç olarak değil, düşünme ve öğrenme anlayışımızı yeniden şekillendiren bir güç olarak ele alıyor.

Kuruluşundan bu yana yükseköğretimde gerçekleştirdiği birçok öncülük ile uluslararası alanda adından söz ettiren MEF Üniversitesi, yükseköğretimde yine bir öncülüğe imza atıyor. Yeni kuşağın eğitiminde alanlarında uzman iki önemli lider tarafından hazırlanan What is AI Doing to Us?” / “Yapay Zeka Bize Ne Yapıyor?” isimli kitap Yükseköğretim liderleri, akademisyenler ve öğrenmenin geleceği üzerine düşünen herkes için önemli bir başvuru niteliği taşıyor. Kitap kurumsal uygulamalar ile felsefi derinliği buluşturarak, sistematik çözümlerin çoğu zaman gözden kaçırdığı esas meseleyi görünür kılıyor.

Kitap, Yapay Zekanın Düşünme ve Öğrenme Biçimlerimizi Nasıl Yeniden Şekillendirdiğini Tartışıyor

Toplamda 18 yıldır rektörlük görevini yürüten (İTÜ ve MEF Üniversitesi) ve yükseköğretimde dijitalleşme alanında başta Amerikan Eğitim Konseyi olmak üzere uluslararası platformlarda bilinen Prof. Dr. Muhammed Şahin ile eğitim teknolojilerinde dünyada öncü bir isim olan ve uygulamalı dilbilim dalında doktora derecesine sahip Dr. Caroline Fell Kurban kitap aracılığı ile yönetsel ve stratejik deneyimlerini bir araya getiriyor. Yıllara yayılan akademik araştırma, kurumsal liderlik ve uygulama deneyimlerine dayanan bu çalışma, yapay zekanın yükseköğretim üzerindeki etkisini yalnızca pedagojik değil, aynı zamanda felsefi ve düşünsel boyutlarıyla ele alıyor. Yazarlar, öğrenme ortamlarındaki çok katmanlı dönüşümü analiz ederken, asıl sorunun teknolojiyle ne yapabileceğimiz değil, teknolojiyle olan ilişkimiz aracılığıyla düşünme ve öğrenme biçimlerimizin zaten değişmekte olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

Kitap İngiltere’nin Prestijli Yayınevi Emerald Tarafından Basılacak

Yazım aşamasında birçok yayınevinin ilgisini çeken kitap; İngiltere’nin önemli yayınevi Emerald tarafından basılarak 13 Ağustos 2026’da okurlarla buluşacak ve şu anda da uluslararası önemli platformlarda ön satışa sunuldu.

Kitabın ön sözü Harvard Üniversitesi’nin dünyaca tanınan profesörü Eric Mazur’dan

MEF Üniversitesi’nin yükseköğretime kazandırdığı yeni eseri “What is AI Doing to Us?” / “Yapay Zeka Bize Ne Yapıyor?” adlı kitabın ön sözü, Harvard Üniversitesi’nin dünyaca tanınan fizik profesörü, eğitim teknolojileri alanında öncü isim ve flipped learning (tersyüz öğrenme) yaklaşımının en önemli temsilcilerinden Profesör. Eric Mazur tarafından kaleme alındı.

Harvard Üniversitesi’nde uzun yıllardır sürdürdüğü akademik çalışmaları ve geliştirdiği yenilikçi öğretim modeliyle dünya çapında bilinen ve yükseköğretimde pedagojik dönüşümün en saygın isimleri arasında yer alan Profesör Mazur’un bu kitaba katkısı, eserin yalnızca yapay zeka ve eğitim tartışmalarına değil, aynı zamanda öğrenmenin geleceğine dair küresel akademik diyaloğa da güçlü bir katkı sunacağını gösteriyor. Profesör Mazur: “Kitap yapay zekaya dair teknik öneriler sunmuyor; aksine daha temel bir soruya odaklanıyor: “Yapay zeka bize ne yapıyor?” Gerçek öğrenme bilgi aktarımı değil, anlam üretme mücadelesidir. Kitabın eğitimde performans ile gerçek kavrayış arasındaki farkı yeniden düşünmeye davet ediyor. MEF Üniversitesi gibi tamamen aktif, öğrenci merkezli bir kurum bile yapay zeka karşısında zeminin kaydığını hissediyorsa, eğitim dünyasını sarsan bu tektonik değişimi hiçbirimiz görmezden gelemeyiz.” dedi.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Danışmanı Dr. Caroline Fell Kurban’ın yükseköğretim alanındaki kitapları:

1. The Flipped Approach to Higher Education: Designing Universities for Today’s Knowledge Economies and Societies, Emerald Publishing, UK, 2016

2. The New University Model: Scaling Flipped Learning In Higher Education, FL Global Publishing, USA, 2019

3. The New University Model: Flipped, Adaptive, Digital and Active Learning (FADAL), FL Global Publishing, USA, 2019

4. The Impact of ChatGPT on Higher Education: Exploring the AI Revolution, Emerald Publishing, UK, 2024

5. The Impact of ChatGPT on Higher Education: Exploring the AI Revolution, China Machine Press, China, 2025

6. What Is AI Doing to Us?: A Philosophical Inquiry into Learning, Thinking, and Being, Emerald Publishing, UK, 2026



