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ANKARA

Meclis Başkanı Şentop TBMM'de bisiklet sürdü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '3 Haziran Dünya Bisiklet Günü' kapsamında milletvekilleriyle birlikte Meclis'te bisiklet sürdü. Fırsat buldukça bisiklet sürdüğünü aktaran Şentop, "İlkokulda öğrendim bisiklete binmeyi. İlk bisikletimi dedem almıştı." diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Meclis Başkanı Şentop TBMMde bisiklet sürdü
Meclis Başkanı Şentop TBMM'de bisiklet sürdü

Meclis bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu üyesi sporcular tur yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in, sporla arasını mümkün olduğunca iyi tutmaya gayret ettiğini belirterek, "Biliyorsunuz yoğun programlar içinde hepimiz, çok özen göstermek istesek de ne yazık ki bisiklete binmek gibi sağlıklı yaşamı bizlere sağlayacak olan aktivitelere yeterli zaman ayıramıyoruz. Ben zaman ayrılması taraftarıyım. Mümkün olan zamanlarda, fırsat bulduğumda bunu yaptığımı ve sık sık bisiklete bindiğimi belirtmek isterim" dedi.

Yurt içi ve yurt dışında bisiklet sürücüleri arasında adeta gizli bir dil şeklinde bisiklet kardeşliği olduğunu kaydeden Şentop, "Bisiklet tutkunları birbirine selam vermeden geçmezler. Birinin bisikletine bir şey olmuşsa onu ilk gören bisikletçi yardıma koşar. Bisiklet kardeşliği, barış dilinin iki teker üstüne binmiş, seyahat hali gibidir" ifadelerini kullandı.

'İLK BİSİKLETİMİ DEDEM HEDİYE ETTİ'

Fırsat buldukça bisiklet sürdüğünü aktaran Şentop, bisikleti olan çocukları şanslı bulduğunu belirterek, "İlkokulda öğrendim bisiklete binmeyi. İlk bisikletimi dedem almıştı, hediye olarak" diye konuştu.

Sporla ilgilendiğini de kaydeden Şentop, "Yaşadığımız ortamla ilgili çok sık zaman bulmuyoruz. İmam hatip lisesinde okul yıllarında güreş takımındaydım. Ok atıyorum, futbol oynuyorum" ifadelerini kullandı.

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