Meclis üyesinin annesi yangın çıkan evde bıçaklanmış olarak bulundu

Olay, Gündüz saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp, içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Binnaz Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Eriş'in yapılan detaylı kontrolünden boyun ve karın bölgesinde bıçaklandığı belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eriş'in cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Hayatını kaybeden Eriş'in, CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldı. Eriş'in öldürüldükten sonra dairenin ateşe verildiği ihtimali üzerinde duran polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.