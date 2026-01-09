Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Meclis üyesinin annesi yangın çıkan evde bıçaklanmış olarak bulundu

Meclis üyesinin annesi yangın çıkan evde bıçaklanmış olarak bulundu

20:209/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
70 yaşındaki Binnaz Eriş, karnından bıçaklanmış halde bulundu
70 yaşındaki Binnaz Eriş, karnından bıçaklanmış halde bulundu

Tekirdağ'da 4 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve giren ekipler, kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Eriş'in, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da yangın çıkan evde Binnaz Eriş'in (70), boyun ve karnından bıçaklanmış halde cansız bedeni bulundu. Binnaz Eriş'in, CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olduğu öğrenildi.

Olay, Gündüz saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp, içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Binnaz Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Eriş'in yapılan detaylı kontrolünden boyun ve karın bölgesinde bıçaklandığı belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eriş'in cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Hayatını kaybeden Eriş'in, CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldı. Eriş'in öldürüldükten sonra dairenin ateşe verildiği ihtimali üzerinde duran polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.






#Yangın
#Ölü
#Serkan Eriş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM duyurdu: EKPSS 2026 tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? EKPSS kılavuzu güncellendi