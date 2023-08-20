Meclis’in ilk gündemi anayasa

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç’in NATO’ya üyeliği için Meclis’te işleyecek süreç konusunda Avrupa'daki ve ABD’deki uygulamaları işaret etti. Yeni Şafak’a konuşan Kurtulmuş, “Meclis’te hangi takvim içerisinde ele alınacağı, nasıl müzakere edileceği açıktır, bellidir. Kararı TBMM verecektir” dedi. Yeni anayasa çağrısını da yineleyen Kurtulmuş, “Biz artık çatışmacı bir anayasa değil, uzlaşmacı bir anayasa yapmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.