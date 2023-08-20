Meclis’in ilk gündemi anayasa

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AK Parti başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifini TBMM açılınca yeniden gündeme getirecek. Geçtiğimiz yasama döneminde komisyondan geçen ancak Genel Kurul’a gelemeyen teklif, bu dönemin görüşülecek öncelikli konuları arasında yer alacak.
DİREKT MECLİS’E GETİREBİLİR
2024 yerel seçimlerinden önce başörtüsü düzenlemesini Meclis’e getirmeyi planlayan AK Parti bu süreçte Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP ile birlikte hareket edecek. AK Parti anayasa teklifini Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, CHP, HDP ve İYİ Parti’yi ziyaret etmeden direkt Meclis’e getirebilir. Gerekçe olarak da geçmiş dönemde bütün siyasi partilerin başörtüsünü içeren anayasa değişikliğinin olması yönünde açıklamaları yer alıyor.
KABUL EDİLMESİ İÇİN 400 OYA İHTİYAÇ VAR
Teklifin TBMM’de doğrudan kabul edilmesi için 400, referanduma götürülmesi için 360 oya ihtiyaç bulunuyor. AK Parti’nin TBMM’de kabul edilecek çoğunluğa ulaşsa bile söz konusu değişikliği referanduma götürmesi bekleniyor. Toplam 323 sandalyesi bulunan Cumhur İttifakı, anayasa değişikliği teklifiyle diğer partilerin bu konudaki tutumunun da böylece gün yüzüne çıkmasını gündemine aldı.