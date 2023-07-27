Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'dan 'CHP'den para aldık' itirafı

Partisindeki değişim hareketini desteklediği için Halk TV'ye ambargo uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de medyaya baskı yapıldığını söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Medya üzerindeki baskıları görüyoruz, bunları yaşıyoruz. Bütün engellemeler var. Bu arada doğru haberlerin de engellendiğini biliyoruz. Ama medyada bir özgürlüğün olmadığını da hepimiz bir şekilde günlük yaşamımızda da olsa görüyoruz, yaşıyoruz." dedi.