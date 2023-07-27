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Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'dan 'CHP'den para aldık' itirafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim hareketini destekleyen Halk TV 'nin üstünü çizmesinin yankıları devam ediyor. CHP'li Eren Erdem'in para karşılığı haber yaptırdıklarını, "Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam." sözleriyle itiraf etmesinin ardından bir itiraf da Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'dan geldi. "Para alan kişiler gazeteciyse, ben o meslekten değilim" diyen Çakır daha sonra ise CHP'den para aldıklarını söyledi.

15:08 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır, yayınında yaptığı konuşmada CHP'den para aldıklarını söyledi.

Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır, yayınında yaptığı konuşmada CHP'den para aldıklarını söyledi.

Seçim yenilgisi sonrası partisinden gelen 'değişim' ve 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Eren Erdem: Başka kanallarla da sözleşme yaptık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, para karşılığı haber yaptırdıklarını, "Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam." sözleriyle itiraf etti.

Erdem'in bu sözlerinin ardından bir itiraf da Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'dan geldi. Programında yaptığı açıklamada "Para alan kişiler gazeteciyse, ben o meslekten değilim" ifadesini kullanan Çakır, daha sonra ise CHP'den para aldıklarını söyledi.

"Biz Medyascope olarak bayağı azını aldık"

Çakır şöyle konuştu:

"Neyi, nerede harcadılar açıkçası bilmiyorum. Biz Medyascope olarak herhalde CHP reklam bütçesinden bu 360 milyon TL'nin milyonda birini demeyeceğim ama bayağı azını aldık."


#Ruşen Çakır
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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