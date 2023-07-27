Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'dan 'CHP'den para aldık' itirafı

Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır, yayınında yaptığı konuşmada CHP'den para aldıklarını söyledi.
Seçim yenilgisi sonrası partisinden gelen 'değişim' ve 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Eren Erdem: Başka kanallarla da sözleşme yaptık
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, para karşılığı haber yaptırdıklarını, "Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam." sözleriyle itiraf etti.
Erdem'in bu sözlerinin ardından bir itiraf da Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'dan geldi. Programında yaptığı açıklamada "Para alan kişiler gazeteciyse, ben o meslekten değilim" ifadesini kullanan Çakır, daha sonra ise CHP'den para aldıklarını söyledi.
"Biz Medyascope olarak bayağı azını aldık"
Çakır şöyle konuştu: