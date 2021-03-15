Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Anıtı Keçiören Sancaktepe'de açıldı

“MİLLETİMİZİN İSTİKLALİNİN TESCİLLİDİR”

Saygı duruşu ve ardından minik çocukların öncülüğünde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda Yazar Halide Edip Adıvar karakteri de canlandırıldı.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 100'üncü yılını kutluyoruz. İstiklal Marşı adından da anlaşılacağı gibi milletimizin istiklalinin tescillidir. Osmanlı İmparatorluğu’muzun parçalanması ile birlikte yedi düvele karşı başlattığımız Milli Mücadele Atatürk ve bir grup vatansever kahramanımızın kararlı duruşu neticesinde kahramanlık destanına dönüşmüş ve tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. İngiliz mandasını kabul etmeyen kahramanlarımız tutuklanmak pahasına vatanı düşman işgalinden kurtarmışlardır. Bize bu toprakları vatan yapan Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

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“ALLAH BİR DAHA BU MİLLETE İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN”

Konuşmasında İstiklal Marşı'nın yazılma süreci ile ilgili bazı anekdotları da aktaran Başkan Altınok şunları söyledi:

“Milli Marşımız için yarışma düzenleniyor ve Mehmet Akif o zaman Burdur milletvekilidir. O dönemde 724 tane eser ortaya konuyor. Atatürk bakıyor ki Mehmet Akif herhangi bir eser yazmamış. Derhal Mehmet Akif'in de milli marşı kaleme almasını istiyor. Mehmet Akif de, 'Milletimin marşını, şehitlerimizin kanıyla alınmış olan bir vatan coğrafyasının marşını para karşılığında yazamam ben' diyor. Mehmet Akif ki o dönemde üstündeki paltosunu ödünç alarak kullanmak durumunda kalmıştır. Akif, Milli Marş’ımız için verilecek ödülün şehit ve gazi aileleri için kurulan derneğe aktarılmasını istiyor ve İstiklal Marşı’mızı Tacettin Dergâhında kaleme alıyor. Sonra Akif’e soruyorlar, bir daha bu kadar güzel bir marş yazabilir misin diye, O da, 'Allah bir daha bu millete İstiklal marşı yazdırmasın.’ diyor.”

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“ŞEHİR HASTANESİ’Nİ VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GETİRDİK”

Başkan Altınok konuşmasının sonunda Mehmet Akif Ersoy’un ismine yakışan büyük bir parkı Sancaktepe Mahallesi’ne kazandırdıklarını da belirterek, “Mehmet Akif Ersoy'un adına yakışan büyük bir parkı Sancaktepe Mahallemize kazandırdık. En faydalı Şehir Hastanesini vatandaşımızın ayağına getirdik. Burada günlük 5 kilometre yürüdüğünüz zaman sağlıklı bir yaşamın temelini atmış olursunuz. İçinde Mehmet Akif Ersoy Anıtı, yürüyüş yolu, halı saha, çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve oturma alanları bulunuyor.” dedi.

KAYMAKAM BULUT: AKİF ÇOK YÖNLÜ BİR İNSANDIR

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, “Mehmet Akif çok yönlü bir insandır. Sadece İstiklal Marşı’nı değil birçok başyapıt niteliğinde önemli eserleri olan bir değerdir. Keçiören Belediyemiz de güzelliklerle ilçemizi taçlandırıyor. Mehmet Akif’in ismine yakışan bu parkımız hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

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Protokol konuşmalarının ardından pakta bulunan Mehmet Akif Ersoy Anıtı ve parkı açılışı gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı anısına İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’un adını taşıyan parkın açılışına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.