|
Gündem

Mehmetçik'in zorlu görevi: Durmadan yorulmadan terörle mücadeleye devam

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden vatan nöbeti görevini zorlu hava ve arazi şartlarında icra eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Vatanımıza ve milletimize olan sevdamızdır bizi güçlü kılan. Kahraman Mehmetçik, en zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine devam ediyor, durmadan yorulmadan terörle mücadelesini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

14:43 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, zorlu hava ve arazi şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden vatan nöbeti görevini zorlu hava ve arazi şartlarında icra eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Vatanımıza ve milletimize olan sevdamızdır bizi güçlü kılan. Kahraman Mehmetçik, en zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine devam ediyor, durmadan yorulmadan terörle mücadelesini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.





#MSB
#Mehmetçik
#arazi
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi oyuncuları ve karakterler