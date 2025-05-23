Menemen'in menemeni coğrafi işaretle tescillendi

Coğrafi işaretin çok kıymetli olduğunu kaydeden Pehlivan, "Menemen ilçesinin menemeni için aldığımız coğrafi işaret, çalışmalarımızın hem bir nişanesi hem de meyvesi olmuştur. Gururla sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçemizle anılan menemen yemeğimiz, artık resmiyette de Menemen'in ve Menemenlilerindir." ifadelerini kullandı.