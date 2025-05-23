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Menemen'in menemeni coğrafi işaretle tescillendi

Menemen'in menemeni coğrafi işaretle tescillendi

15:1423/05/2025, Cuma
AA
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Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT, menemeni coğrafi işaretle tescilledi.
Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT, menemeni coğrafi işaretle tescilledi.

İzmir'de Menemen Belediyesinin başvurusuyla menemen, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, menemenin aynı adı taşıdığı ilçeye tescillenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT, menemeni coğrafi işaretle tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, yörenin kültürel değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere taşımayı sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.


Coğrafi işaretin çok kıymetli olduğunu kaydeden Pehlivan, "Menemen ilçesinin menemeni için aldığımız coğrafi işaret, çalışmalarımızın hem bir nişanesi hem de meyvesi olmuştur. Gururla sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçemizle anılan menemen yemeğimiz, artık resmiyette de Menemen'in ve Menemenlilerindir." ifadelerini kullandı.

Tescillenen menemen, zeytinyağı, domates, soğan, biber, yumurta, tuz ve karabiber kullanılarak hazırlanıyor.




#İzmir
#Menemen Belediyesi
#Türk Patent ve Marka Kurumu
#TÜRKPATENT
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