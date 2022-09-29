Gündem Meral Akşener 6lı masaya bomba bıraktı
POLİTİKA

Meral Akşener 6’lı masaya bomba bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık sinyali veren CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu veto etti. “6’lı masanın bir noter olma görevi yok” diye konuşan Akşener’in açıklaması 6’lı masaya bomba gibi düştü. CHP, bugün gerçekleşecek Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi partililere ‘Susun’ talimatı verirken, CHP medyasında ise Kılıçdaroğlu’na karşı eleştiri sesleri yükseliyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Meral Akşener 6’lı masaya bomba bıraktı
Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener

Ortak aday belirlemeden çok, ortak kriz çıkarma masasına dönen 6’lı masa, Meral Akşener’in “Noter değiliz” açıklaması sonrası kaynayan kazana döndü. Akşener, bugün adaylığına net bir şekilde karşı çıktığı Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Görüşme öncesi CHP, huzursuzluğun önüne geçmek için partililere “susun” talimatı gönderdi. Partililer, bu talimata uyarken CHP’nin fonladığı medyada ise eleştiri sesleri yükselmeye başladı.

GERGİNLİĞİN GÖLGESİNDE DAVET

Önceki gün katıldığı bir canlı yayında ortak aday ve HDP tartışmalarına değinen İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamalarının CHP içinde oluşturacağı huzursuzluğun önünü almak isteyen Genel Merkez’den partililere susun talimatı gittiği iddia edildi. Yeni Şafak’a konuşan CHP’li vekiller konuya ilişkin net bir açıklamada bulunmaktan kaçındı. Kılıçdaroğlu’na “6’lı masanın bir noter olma görevi yok” diyen Akşener ile CHP lideri bugün saat 14.00’de bir araya gelecek.

EN ZOR GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu’nun Akşener ile görüşmesi, 6’lı masa toplantısı öncesinde bir ön zirveye dönüştü. İkilinin ajandasında öne çıkan gündem başlığı ise ortak adaylık. Önce HDP’ye bakanlık ardından da ortak adaylık tartışmalarıyla gerilen ilişkiler, genel merkezlerin devreye girmesiyle uyutuldu. Fakat tartışma sona ermedi. İYİ Parti ve CHP teşkilatların da kaynama sürüyor.

CHP MASANIN NABIZINI YOKLUYOR

İYİ Partili bir yönetici, taraflar arasında gerilen ilişkiler konusunda, “HDP’ye bakanlık verilebilir, tartışmaları kasıtlı olarak başlatıldı. Tıpkı Kemal Bey’in adaylığı gibi HDP tartışmaları da CHP’nin masanın nabzını yoklamak için attığı adımlar” yorumunda bulundu.

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